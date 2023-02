Pressfocus Na zdjęciu: Oliver Giroud

1 lipca tego Olivier Giroud może być wolnym zawodnikiem

Francuzowi zostało tylko kilka miesięcy kontraktu z Milanem

36-latek jest otwarty na transfer, ale tylko do klubu z Londynu

Z Serie A do Premier League? Powrót niewykluczony

Oliver Giroud to napastnik, który przez większą cześć kariery był niedoceniany przez kibiców. Tymczasem Francuz konsekwentnie pracował na uznanie, które zyskał między innymi poprzez bycie najlepszym strzelcem w historii kadry Trójkolorowych. 36-latek może pochwalić się złotym i srebrnym medalem mundialu, oraz wicemistrzostwem Europy.

Doświadczony napastnik sukcesy odnosił także w futbolu klubowym. Od 2012 do 2021 roku Giroud występował na boiskach Premier League, w której uzbierał ponad 250 meczów i prawie 100 goli. Francuz trafił do siatki w barwach Arsenalu i Chelsea, którą opuścił na rzecz Milanu. To właśnie aktualny pracodawca 36-latka, z którym wiąże go jeszcze kilka miesięcy kontraktu.

Snajper Milanu imponuje formą w drużynie Stefano Pioliego. Giroud rozmyśla jednak nad klubową przyszłością. Francuz jest otwarty na ponowne występy w Premier League. Gdyby 36-latek obniżył swoją aktualną pensję, zakontraktować mogłoby go takie kluby jak: West Ham, Crystal Palace, czy Fulham. Zimą chętny był zaś Everton.

Czytaj także: Hitowa wymiana między Liverpoolem a Milanem? Leao może wylądować w Anglii