Chelsea latem ma zamiar zarzucić sieci na Gaviego

18-latek jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym

Młody pomocnik jest kuszony nie tylko ogromnymi zarobkami, ale także perspektywą dalszego rozwoju pod wodzą świetnego trenera

Chelsea zdeterminowana, aby pozyskać Gaviego

Chelsea w trakcie zimowego okna transferowego sfinalizowała kilka transferów. Miały one pomóc londyńskiej ekipie w walce o najwyższe cele. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Efektem niepowodzeń The Blues było zwolnienie Grahama Pottera z funkcji menedżera drużyny.

Portal As.com przekonuje natomiast, że Chelsea nie zamierza rezygnować ze swojej polityki transferowej. Latem klub z Premier League planuje kolejny big deal. Tym razem celuje w transfer Gaviego.

Hiszpańscy dziennikarze dotarli do wiadomości, że zostało już zaplanowane spotkanie agenta piłkarza Ivana de la Peni z dyrektorem sportowym Chelsea Christopherem Wivellem i rodzicami Gaviego. Pewne jest, że londyński klub jest w stanie zaoferować zawodnikowi więcej niż klub z Camp Nou.

Ciekawostką jest to, że klub z Londynu jest do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać młodego zawodnika, że chce go zachęcić do zmiany klubu nie tylko finansami, ale trenerem w postaci Luisa Enrique. Hiszpan miałby być gwarancją dalszego rozwoju dla Gaviego.

18-letni piłkarz w tym sezonie rozegrał 40 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich dwa gole, a ponadto zanotował sześć kluczowych podań.

