Szachtar Donieck poinformował, że doszedł do porozumienia z Chelsea w sprawie wielkiego transferu Mychajło Mudryka. Ostateczna decyzja należy do samego zawodnika, który dotychczas pragnął dołączyć do Arsenalu. Chelsea finalizuje transfer Mychajło Mudryka Szachtar Donieck zarobi na swoim zawodniku 70 milionów euro plus 30 milionów euro w ramach bonusów Ukrainiec leci do Anglii, gdzie przejdzie testy

