Philippe Coutinho jeszcze przed zamknięciem okna transferowego w Turcji może przenieść do tamtejszego Galatasaray Stambuł. W Super Lig transakcji można dokonywać do 8 lutego.

Philippe Coutinho znalazł się na celowniku Galatasaray

Turecki klub złoży Aston Villi ofertę wypożyczenia

30-latek w tym sezonie nie imponuje formą

Coutinho zamieni Anglię na Turcję?

Jak podaje turecka platforma sportowa “NTV Spor”, Philippe Coutinho jeszcze tej zimy może przeprowadzić się z Aston Villi do Galatasaray Stambuł. Co ważne, okienko transferowe w Turcji jest otwarte do najbliższej środy 8 lutego. Włodarze drużyny z Birmingham są otwarci na sprzedaż swojego zawodnika, ale lider Super Lig wolałby wypożyczyć Brazylijczyka.

69-krotny reprezentant Canarinhos na początku swojego pobytu na Villa Park prezentował się bardzo dobrze, lecz wraz z upływem czasu jego dyspozycja była coraz gorsza, a obecnie 30-latek jest w fatalnej formie. 22-krotny mistrz Turcji ma nadzieję, że jeśli dojdzie do transferu, to skrzydłowemu lub pomocnikowi w Stambule uda się odzyskać swoją najlepszą wersję.

Wychowanek Vasco da Gama przywdziewa koszulkę Aston Villi od stycznia 2022 roku, kiedy to przeniósł się do Birmingham za 20 milionów euro z Barcelony. Brazylijczyk najpierw przebywał w angielskim klubie na wypożyczeniu, a później został wykupiony, o co poprosił ówczesny trener ekipy z Villa Park – Steven Gerrard – który świetnie znał 30-latka z Liverpoolu.

Philippe Coutinho podczas aktualnej kampanii rozegrał 20 spotkań, ale nie wpisał się do protokołu meczowego. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 18 milionów euro.

