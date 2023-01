Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang nie może mówić o udanym powrocie do Premier League. Gabończyk rozgrywa bardzo słaby sezon w Chelsea, a klub już myśli nad pozbyciem się go. W ostatnim meczu dostał on nawet od trenera wędkę.

Pierre-Emerick Aubameyang latem przeniósł się z FC Barcelony do Chelsea

Gabończyk mocno rozczarowuje i strzelił do tej pory tylko trzy gole

Chelsea skreśliła już napastnika i latem pozbędzie się go

Aubameyang kompletnym niewypałem transferowym Chelsea

Wielu kibiców pukało się w czoło, kiedy FC Barcelona zdecydowała się w ostatnich dniach letniego okna transferowego sprzedać Pierre’a-Emericka Aubameyanga do Chelsea zaledwie pół roku po zakontraktowaniu go. Gabończyk dobrze odnajdował się w barwach Dumy Katalonii i został razem z Memphisem Depayem jej najskuteczniejszym strzelcem.

Z perspektywy czasu Barca może mówić o świetnym interesie. Chelsea za napastnika zapłaciła 12 milionów euro, a ten w 16 meczach strzelił tylko trzy gole. 33-latek nie potrafi odnaleźć się w ekipie The Blues, a Graham Potter jest potężnie rozczarowany jego postawą. Do tego stopnia, że w ostatnim meczu dostał on od trenera “wędkę”. W meczu przeciwko Manchesterowi City zastąpił on już w 5 minucie kontuzjowanego Rahhema Sterlinga. Gabończyk grał tak fatalnie, że w 68 minucie za niego na boisko wszedł 19-letni Omari Hutchinson.

Is Aubameyang's time at Chelsea coming to an end? 🤔 pic.twitter.com/p5bSGLmeGg — ESPN UK (@ESPNUK) January 6, 2023

The Blues myślą już nad pozbyciem się snajpera, a w mediach pojawiły się plotki, że mógłby on wrócić do FC Barcelony. Dziennikarze Sky Sports twierdzą, że włodarze Chelsea nie wiążą z nim przyszłości. Ponadto na Stamford Bridge w ramach wypożyczenia zawita Joao Felix, co może ograniczyć szanse Gabończyka na grę.

Zdaniem mediów latem napastnik niemal na pewno opuści klub. Powrót do Premier League dla Pierre’a-Emericka Aubameyanga okazał się kompletnie nieudany

