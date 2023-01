Źródło: The Sun

PressFocus Na zdjęciu: Josh Maja

Josh Maja jest łączony ze styczniowym powrotem do Fulham. Transfer ma zamknąć się w kwocie pięciu milionów euro. Napastnik Bordeaux dwa sezony temu był wypożyczony na Craven Cottage i strzelił trzy gole w 15 ligowych występach.

Fulham próbuje wzmocnić konkurencję na pozycji środkowego napastnika

The Cottagers mogą sięgnąć po byłego zawodnika

Josh Maja ma kosztować około pięć milionów euro

Fulham chce odciążyć Mitrovicia

Josh Maja imponuje liczbami we francuskiej Ligue 2 i obecnie prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców. 24-latek może pochwalić się 11 golami i trzema asystami w 19 ligowych występach. Mimo zainteresowania ze strony Fulham czy Realu Valladolid wiele mówi się o tym, że jednokrotny reprezentant Nigerii może podpisać nową umowę z Bordeaux. Jednak gdyby londyńczycy zdołali przekonać swojego byłego zawodnika do powrotu na Craven Cottage, jak donosi The Sun, musieliby zapłacić około pięciu milionów euro, aby już w tym okienku transferowym wzmocnić rywalizację w ataku.

Marco Silva, opiekun stołecznej ekipy, liczy na transfer napastnika w styczniu. Josh Maja miałby nieco odciążyć Aleksandara Mitrovicia, który stanowi o sile ognia w szeregach znakomicie dysponowanych The Cottagers. Jeżeli Nigeryjczyk zdecyduje się na ponowną grę dla ekipy z Londynu, o miejsce w składzie będzie rywalizował nie tylko z Serbem, ale także Carlosem Viniciusem, który na razie pozostaje jedyną alternatywą dla zdobywcy 11 bramek w obecnym sezonie Premier League.