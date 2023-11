IMAGO / Action Plus / Daniel Castelo Branco Na zdjęciu: Andre

Andre może w najbliższym czasie zostać zawodnikiem Fulham

Brazylijczyk jest jedną z gwiazd w Ameryce Południowej

22-latek przykuł uwagę kilku innych drużyn

Fulham jest pewne transferu pomocnika

Fulham wydaje się pewne pozyskania brazylijskiego pomocnika. Andre ma w najbliższym czasie przenieść się z Fluminense do klubu z Premier League. Według “Daily Express” transfer 22-latka to tylko kwestia czasu. Taki ruch ekipy z Craven Cottage ma być zabezpieczeniem pozycji defensywnego pomocnika w przypadku przejścia Joao Palhinhy do Bayernu Monachium w nadchodzącym okienku transferowym. W ostatnim czasie piłkarz reprezentacji Brazylii łączony był także z innym klubem. W gronie potencjalnych kupców wymieniało się FC Liverpool.

Andre rozegrał w tym sezonie 26 spotkań w lidze. Jego zespół zajmuję 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 47 punktów. Fluminense ma małe szanse na awans do Copa Libertadores. Do miejsca premiowanego awansem tracą 10 punktów, a do rozegrania zostało im jeszcze 5 meczów. Brazylijski klub chciałby zarobić na transferze swojego wychowanka ok. 30 milionów euro. Kontrakt 2-krotnego reprezentanta “Canarinhos” wygasa w grudniu 2026 roku.

