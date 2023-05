PressFocus Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Man Utd szuka wzmocnień defensywy przed kolejnym sezonem

Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Frimpong

Obrońca Bayeru znajduje się również w kręgu zainteresowań Realu Madryt

Frimpong na celowniku Manchesteru United

Frimpong jest na radarze Manchesteru United od jakiegoś czasu, a Erik ten Hag chce wzmocnić pozycję bocznego obrońcy tego lata. 22-latek jest również celem Realu Madryt. Wydaje się jednak, że wolałby przenieść się do Premier League.

Erik Ten Hag czuwa nad postępami Czerwonych Diabłów. United są bliscy zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Holender poprowadził także drużynę z Old Trafford do pierwszego ważnego trofeum od 2017 roku, po tym jak w lutym zdobyli Puchar Ligi Angielskiej.

Jednak holenderski menedżer już myśli o wzmocnieniu swojego składu przed następnym sezonem. Rzeczywiście, pozycja prawego obrońcy jest uważana za jeden z kluczowych obszarów, w których United szukają nowych graczy.

Aaron Wan Bissaka wrócił ostatnio do wyjściowej jedenastki, ale nadal media sugerują, że latem może odejść z Old Trafford. W rezultacie Czerwone Diabły były ostatnio łączone z kilkoma prawymi obrońcami. Jednak teraz wydaje się, że zdecydowali się na Frimponga, jako swój główny cel.

Zobacz również: Dobre wieści dla Manchesteru City przed meczem z Realem Madryt