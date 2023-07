Inter Mediolan znalazł następcę Brozovicia

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Davide Frattesi

Inter Mediolan długo negocjował z Sassuolo w sprawie Davide Frattesiego

W czwartek Nerazzurri poinformowali o pomyślnym przebiegu operacji

Włoch trafi na San Siro w ramach wypożyczenie z obowiązkiem wykupu

Frattesi wreszcie w Interze Mediolan

Inter Mediolan od kilku tygodni negocjował w sprawie Davide Frattesiego. Nawet, gdy jeszcze nie było pewne, że Marcelo Brozović opuści klub, Nerazzurri naciskali na sprowadzenie utalentowanego reprezentanta Włoch. W czwartek wreszcie poinformowali o pomyślnym zamknięciu operacji.

23-latek trafi do stolicy Lombardii na zasadzie wypożyczenia. Nie ma jednak wątpliwości, co do jego przyszłości – Inter ma obowiązek wykupić go za rok za kwotę około 27 milionów euro. W Mediolanie liczą, że były już gracz Sassuolo z miejsca podniesie jakość drugiej linii finalisty Ligi Mistrzów.

Frattesi w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w ramach Serie A. Strzelił w nich siedem bramek.

