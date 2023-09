Jean-Clair Todibo był łączony z Manchesterem United, ale ostatecznie pozostał w szeregach OGC Nice. Francuz nie tak dawno wyjawił powody w rozmowie z "L'Equipe", dlaczego nie przeszedł do angielskiego zespołu.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo mógł trafić do Manchesteru United

Jednak Francuz zdecydował się na pozostanie w Nicei

23-latek nie tak dawno wyjawił, dlaczego nie przeszedł do angielskiego klubu

Dlaczego Jean-Clair Todibo nie przeszedł do Manchesteru United?

Jean-Clair Todibo w letnim okienku transferowym mógł zasilić szeregi Manchester United. Ostatecznie francuski defensor nie zdecydował się na zmianę barw klubowych i został w OGC Nice. Po kilku tygodniach 23-latek w rozmowie z “L’Equipe” wrócił do tematu przeprowadzki na Old Trafford.

– Wiedziałem, że Nicea nie musiała mnie sprzedać w tym okienku transferowym. Bardzo dogłębnie przeanalizowałem potencjalny transfer do Manchesteru United i zachowałem przy tym spokój. Nie chciałem dokonać złego wyboru. Oczekiwałem, że zostanie mi przedstawiony pełny obraz planu klubu. Czego ode mnie oczekujecie? Dlaczego mam podpisać z Wami kontrakt? Nie powinieneś zadawać tego typu pytań samemu sobie w momencie, w którym dołączasz do klubu. Wiem, co mam w Nicei, więc dlaczego miałbym odchodzić? Wszystko musiało być dla mnie jasne i klarowne – powiedział Todibo

– Nie zamierzam kłamać, mówiąc, że nie myślałem wiele o tym, czy nie powinienem grać w klubie ze ścisłego topu. To mogłoby zwiększyć moje szanse na grę w reprezentacji Francji. Także jednak grając w Nicei, mam określone gwarancje dotyczące, chociażby czasu spędzanego na boisku. Zagranie po raz pierwszy w niebieskiej koszulce i zaśpiewanie Marsylianki były dla mnie niezwykle szczęśliwymi chwilami. Zawsze powtarzałem, że gra w reprezentacji to dla mnie Święty Graal – zakończył.

Były piłkarz FC Barcelony jest kluczowym zawodnikiem w zespole z Allianz Riviera. Jeśli doszedłby do skutku jego transfer do Manchesteru United, to 23-latka czekałaby trudna walka o wyjściowy skład, bowiem Erik ten Hag najczęściej stawia na duet Raphael Varane i Lisandro Martinez.

Sprawdź także: Główny kandydat na nowego selekcjonera jednak zbyt drogi dla Niemców?