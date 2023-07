IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Franck Honorat

Borussia M’Gladbach sprowadziła następcę Marcusa Thurama

Nowym zawodnikiem zespołu został Franck Honorat

26-latek związał się z niemieckim klubem 5-letnim kontraktem

Oficjalnie: Franck Honorat nowym zawodnikiem Borussii M’Gladbach

Borussia Monchengladbach za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła sprowadzenie następcy Marcusa Thurama, który powędrował do Interu. Nowym zawodnikiem drużyny z Borussia-Park został Franck Honorat. Francuz związał się z niemieckim klubem pięcioletnim kontraktem

Kilka dni wcześniej niemieckie media poinformowały, że koszt transferu Francka Honorata do Borussii Monchengladbach wyniósł 10 milionów euro. Jest to dość sporo jak na realia “Źrebaków”, bowiem czyni to francuskiego napastnika dziewiątym najdroższym nabytkiem w historii klubu.

Franck Honorat w minionej kampanii rozegrał 33 spotkania na boiskach Ligue 1 w koszulce Stade Brest. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować pięć asyst.

