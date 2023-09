Stal Rzeszów pozyskała napastnika. Ma na swoim koncie mecze w Lidze Konferencji

Adler Da Silva, 24-letni napastnik ze Szwajcarii został wypożyczony do Stali Rzeszów ze Slovana Bratysława do końca obecnego sezonu z opcją wykupu.

PressFocus Na zdjęciu: Stal Rzeszów

Stal Rzeszów wzmacnia kadrę swojego zespołu

Ekipa trenera Marka Zuba bardzo słabo wystartowała w nowym sezonie

Do klubu przyszedł nowy napastnik – Adler Da Silva

Lekarstwo na bolączki Stali?

Stal Rzeszów bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon Fortuna 1. ligi. Ekipa, która w poprzednim sezonie była rewelacją ligi, w tym zupełnie nie przypomina samej siebie. W głównej mierze jest to spowodowane wyprzedażą praktycznie całego podstawowego składu. Z zespołem rozstał się też szkoleniowiec – Daniel Myśliwiec – co tylko pogłębiło zawirowania w drużynie. Teraz ma być coraz lepiej, a pomóc w tym ma nowy nabytek Stali.

Adler da Silva piłkarzem Stali Rzeszów!



Napastnik, który ma na swoim koncie występy w eliminacjach europejskich pucharów, został wypożyczony z @SKSlovan na rok z opcją wykupu.



Witamy w Stali!



— Stal Rzeszów (@StalRzeszow) September 4, 2023

Chodzi o Adlera Da Silva. 24-latek jest Szwajcarem mającym brazylijskie korzenie. Został on wypożyczony do Stali Rzeszów ze Slovana Bratysława do końca obecnego sezonu z opcją wykupu. W sumie w słowackiej najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 41 meczów, zdobywając w nich 7 bramek, a także zanotował 5 asyst. Ma na swoim koncie także 6 występów w Lidze Konferencji Europy.

