Kerem Demirbay może tego lata opuścić szeregu Bayeru Leverkusen. Pomocnik był już wcześniej łączony z transferem do Premier League. Jednak teraz pojawiła się opcja przeprowadzki Niemca do Florencji - informują dziennikarze "Calciomercato.it".

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Kerem Demirbay

Kerem Demirbay może tego lata odejść z Bayeru Leverkusen

Zawodnik już wcześniej był łączony z przeprowadzką do Premier League

Jednak teraz pojawiła się opcja transferu Niemca do Fiorentiny

Fiorentina uprzedzi konkurencje i sprowadzi Kerema Demirbaya?

Z informacji przekazanych przez włoski portal “Calciomercato.it” wynika, że Fiorentina jest zainteresowana sprowadzeniem Kerema Demirbaya. Władze “Violi” już kilka miesięcy wcześniej chciały pozyskać niemieckiego pomocnika, jednak odstraszała ich kwota, którą życzył sobie Bayer Leverkusen. Teraz cena za 29-latka przyciągnęła włoską ekipę, bowiem wynosi zaledwie 8 milionów euro.

Jednak Fiorentina będzie musiała zmierzyć się o Kerema Demirbaya z konkurencją i to zdecydowanie bogatszą. Niemiec już wcześniej był łączony z przeprowadzką do Premier League, jednak w mediach nie podano nazw angielskich klubów. Szefostwo “Violi” będzie chciało jak najszybciej dojść do porozumienia z Bayerem Leverkusen oraz zawodnika, aby uprzedzić konkurencję.

Kerem Demirbay w minionej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce popularnych “Aptekarzy”. W tym czasie pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował trzy asysty.

