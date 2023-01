Źródło: The Athletic, Fabrizio Romano

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Szanse Chelsea na przeprowadzenie wielkiego transferu podczas ostatniego dnia okienka transferowego maleją z każdą godziną. Światowe media informują, że wciąż nie ma żadnego postępu w negocjacjach z Benfiką Lizbona w sprawie pozyskania Enzo Fernandeza.

Benfica blokuje transfer Fernandeza

Portugalczycy nie chcą obniżyć swoich żądań

Chelsea musi poszukać innych rozwiązań

Fernandez pozostanie w Benfice

O transferze Enzo Fernandeza do Chelsea mówi się praktycznie od początku stycznia, gdy otwarto okienko transferowe. Wygląda jednak na to, że negocjacje The Blues z Benfiką Lizbona zakończą się niepowodzeniem.

Według mediów, między innymi The Athletic czy Fabrizio Romano, Chelsea osiągnęła porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu z Enzo Fernandezem, a The Blues są dla Argentyńczyka pierwszym wyborem, mimo zainteresowania wielu innych klubów.

Wciąż nieugięta w negocjacjach pozostaje jednak Benfica Lizbona, która nie jest skłonna do negocjacji i nie odda swojej gwiazdy za kwotę mniejszą niż wynosi klauzula wykupu, czyli 120 milionów euro. Natomiast The Blues nie chcą płacić w styczniu tak dużych pieniędzy za reprezentanta Argentyny.

Wszystko wskazuje na to, że szanse na ten transfer maleją z każdą godziną, a przenosiny Fernandeza na Stamford Bridge stają się coraz mniej prawdopodobne.

Wobec braku porozumienia w sprawie transferu Fernandeza, Chelsea może skierować swoje działania na zupełnie inne tory, bowiem mówi się, że The Blues mogą zdecydować się na sprowadzenie innego zawodnika, aby wzmocnić skład przed zamknięciem okna transferowego.

