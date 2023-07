Atletico Madryt rozpoczęło już przygotowanie do nowego sezonu. Do stolicy Hiszpanii wrócił też Joao Felix, ale media udokumentowały, jak Portugalczyk część treningu spędził z zawodnikami drużyny młodzieżowej.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Joao Felix

Związek Atletico Madryt i Joao Felixa niechybnie zmierza ku końcowi

Portugalczyk część treningu spędził z zawodnikami drużyny młodzieżowej

Napastnika łączy się z przenosinami do Paris Saint-Germain

Felix coraz bliżej PSG, “Cholo” nie wiąże z nim przyszłości

Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy Diego Simeone a Joao Felixem nie ma chemii. Atletico Madryt rozpoczęło grać lepiej w zeszłym sezonie, odkąd reprezentant Portugalii przeniósł się do Chelsea. Napastnik już dawno opuściłby Civitas Metropolitano na stałe, gdyby nie metka z ceną, z jaką przybył do Hiszpanii z Benfiki. Rojiblancos nie zamierzają bowiem pozwolić piłkarzowi odejść za mniej, niż sto milionów euro.

Zespół przygotowuje się już do nowej kampanii, a wraz z nim 23-latek. Choć rzeczywiście część poniedziałkowego treningu spędził z kolegami, media nagrały, jak gra w dziadka z zawodnikami z drużyny młodzieżowej. Towarzyszy mu Renan Lodi, również nie znajdujący się w planach Simeone.

🚨Ojo a esto. LODI y JOAO se quedan con los canteranos, apartados. DE INICIO. Posteriormente se han unido.



👥️🔴⚪️ Primera prueba táctica.



Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Saúl, Griezmann y Correa. pic.twitter.com/ioUQjiXBcE — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) July 10, 2023

Reprezentant Portugalii najbardziej chciałby trafić do Paris Saint-Germain. Kusi go zostanie gwiazdą tej drużyny, a także trenowanie pod okiem Luisa Enrique. Ponadto to jeden z niewielu klubów na świecie, których byłoby stać na krnąbrną gwiazdkę Rojiblancos.

Felix w rundzie wiosennej rozegrał dla Chelsea 20 spotkań. Strzelił w nich cztery bramki.

