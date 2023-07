Coraz trudniejsza sytuacja Felixa w Atletico

Atletico Madryt szykuje się do drugiego meczu towarzyskiego. Diego Simeone ma do dyspozycji wszystkich zawodników, oprócz Joao Felixa. Portugalczyk ćwiczył z trenerem od przygotowania fizycznego i z pewnością nie zagra przeciwko Manchesterowi City.

Źródło: AS

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix nie trenował wraz z resztą kolegów z Atletico Madryt

Oficjalnie Portugalczyk cierpi na dyskomfort mięśniowy

Napastnik nie zagra z Manchesterem City. Wydaje się, że jego przygoda z Rojiblancos dobiega końca

Felix odczuwa dyskomfort, a może “Cholo” izoluje go od grupy?

Atletico Madryt w niedzielę rozegra swój drugi mecz towarzyski. Rywalem Rojiblancos będzie Manchester City. Diego Simeone ma powody do zadowolenia. Do zdrowia – i do treningów w grupie – wrócili Memphis Depay, Jan Oblak, Marcos Llorente i Yannick Carrasco. Obecnie jedynym zawodnikiem, który ćwiczy na uboczu jest Joao Felix.

Oficjalnie reprezentant Portugalii cierpi na dyskomfort, który wykluczył go już z występu przeciwko gwiazdom ligi koreańskiej. Oczywiste jest jednak, że 23-latek znajduje się na wylocie z klubu. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę jego ostatnią wypowiedź, sugerującą chęć odejścia do FC Barcelony. Wydaje się, że dni napastnika w stolicy Hiszpanii są policzone.

Felix w minionym sezonie rozegrał 14 meczów w La Lidze dla Atletico, zanim odszedł na wypożyczenie do Chelsea. Zanotował w nich cztery bramki i trzy asysty.

