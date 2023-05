Wypożyczony z Atletico Madryt do Chelsea Joao Felix nie jest zainteresowany powrotem do stolicy Hiszpanii tego lata. Portugalczyk chce zostać w Premier League na kolejny sezon, ale według Cadena Cope nie musi to być zespół The Blues.

IMAGO / Shaun Boggust Na zdjęciu: Joao Felix

Felix nie chce wracać do Atletico Madryt

Portugalczyk woli kontynuować karierę na boiskach Premier League

Napastnik chciałby grać w Lidze Mistrzów, dlatego nie zależy mu na pozostaniu w Chelsea

Cadena Cope donosi, że Joao Felix chce pozostać w Premier League w przyszłym sezonie. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka go w Chelsea. Portugalczyk nie jest pierwszym wyborem Franka Lamparda, jednak po sezonie w The Blues zmieni się menedżer.

Co więcej, Felix ma ambicje, by grać w Lidze Mistrzów, a tego nie zapewni mu Chelsea, dlatego Portugalczykowi nie zależy, by zostać na Stamford Bridge. Gracz przede wszystkim nie chce wracać do Madrytu, gdzie nie widzi dla siebie przyszłości

W takiej sytuacji Felix najprawdopodobniej mógłby liczyć na transfer do Arsenalu, Machesteru United, Liverpoolu i Newcastle United w zależności od tego, która z tych ekip ostatecznie awansuje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wydaje się, że ewentualny transfer do Manchester City jest mało prawdopodobny.

