Savio to jeden z najbardziej spektakularnie grających piłkarzy w obecnej kampanii La Liga. Jego sytuacji bacznie przygląda się dyrektor sportowy Barcelony, Deco - donosi dziennik SPORT.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Savio

Girona sensacyjnie zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga

Jedną z największych gwiazd tego zespołu jest 19-letni Savio

Zainteresowanie Brazylijczykiem wykazuje FC Barcelona

Savio na radarze Barcelony, transfer trudny do zrealizowania

Girona to absolutna rewelacja aktualnego sezonu La Liga – klub z Katalonii ma tyle samo punktów co Real Madryt i znajduje się tuż za Królewskimi w ligowej tabeli. Duża w tym zasługa Savio, który wyrasta na topowego skrzydłowego rozgrywek.

19-letni atakujący na przestrzeni tej kampanii rozegrał 11 meczów, strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Według hiszpańskiego dziennika “SPORT” to wzbudziło zainteresowanie dyrektora sportowego Barcelony – Deco – który ma monitorować sytuację Brazylijczyka.

Sprowadzenie Savio na Camp Nou będzie jednak bardzo trudnym zadaniem. Młodzieżowy reprezentant Canarinhos obecnie jest bowiem wypożyczony z Troyes do Girony, a oba wymienione kluby należą do City Football Group. Utalentowany zawodnik docelowo ma zatem trafić do będącego na czele grupy Manchesteru City.