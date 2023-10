FC Barcelona jest winna 210 mln euro innym klubom

IMAGO / Samuel Carreno Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Ostatnie miesiące to nieustanna walka władz FC Barcelony o poprawienie sytuacji ekonomicznej klubu. Blaugrana musiała obniżyć budżet płacowy, aby dopasować się do zasad finansowego fair play. Jednak to nie jedyny problem Katalończyków w sferze finansów.

FC Barcelona ma też ogromny dług wobec innych europejskich klubów. Musi w ciągu najbliższych 12 miesięcy wypłacić prawie 90 milionów euro takim klubom, jak Ajax, Manchester City, Leeds United, Bayern Monachium i Sevilla z tytułu dokonanych transferów. Natomiast ich długoterminowe zaległości są znacznie większe. Blaugrana jest winna łącznie 120 milionów euro Leeds United, Manchesterowi City, Bayernowi Monachium i Sevilli, a płatności musi uregulować w terminie późniejszym niż najbliższy rok.

Jeśli chodzi o pieniądze należne Dumie Katalonii, kwota ta wynosi 89 milionów euro. Z tego 49 mln euro w perspektywie krótkoterminowej, a 40 mln w perspektywie długoterminowej.

