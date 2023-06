PressFocus Na zdjęciu: Fabian Hiszpański

Wisła Płock będzie chciała jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy

Klub już się zbroi przed nadchodzącym sezonem

Nowym zawodnikiem “Nafciarzy” ma zostać Fabian Hiszpański

Fabian Hiszpański zasili szeregi płockiej Wisły

Jak donosi za pośrednictwem Twittera Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu “Meczyki.pl”, Wisła Płock jest o krok od finalizacji pierwszego letniego transferu. Nowym zawodnikiem “Nafciarzy” ma zostać Fabian Hiszpański, dla którego będzie to powrót do miasta, w którym się urodził, wychował i rozpoczął karierę piłkarską.

Wisła Płock to z pewnością największe rozczarowanie minionego sezonu Ekstraklasy. Drużyna “Nafciarzy” po ośmiu kolejkach zajmowała pozycję lidera w ligowej tabeli, by na koniec rozgrywek spaść z elity. Władze klubu oraz kibice chcieliby, żeby zespół po roku banicji wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, a ku temu mają pomóc przedsezonowe wzmocnienia. Jednym z nich ma zostać Fabian Hiszpański.

28-letni skrzydłowy w niedawno zakończonym sezonie ligowym rozegrał 30 spotkań w koszulce Stali Mielec. Nawet raz zdołał wpisać się na listę strzelców. Miało to miejsce w meczu przeciwko Pogoni Szczecin.

