Exposito otrzymał ofertę od Śląska. Media oceniły szansę na porozumienie

Erik Exposito to największa gwiazda Śląska Wrocław, który spędzi zimę jako lider PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi marzą o przedłużeniu współpracy z Hiszpanem. Portal Sportowe Fakty WP dowiedziały się, co o pierwszej ofercie myśli obóz lidera klasyfikacji strzelców tego sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem PKO BP Ekstraklasy

Umowa Hiszpana obowiązuje tylko do końca tego sezonu

Dziennikarze Sportowych Faktów WP wyjawili jednak, że pierwotna oferta nie ma szans przekonać 27-latka do przedłużenia współpracy

Śląsk zaoferował Exposito nowy kontrakt

Śląsk Wrocław zadziwił wszystkich fanów PKO BP Ekstraklasy podczas zakończonej już rundy jesiennej. Wojskowi, którzy wiosną ledwie utrzymali się w elicie, spędzą zimę jako zasłużony lider tabeli. Wielka w tym zasługa trenera Jacka Magiery i licznych piłkarzy, ale jeden z nich zdecydowanie wybija się przed szereg. Mowa tu rzecz jasna o Eriku Exposito. Hiszpan strzelał w ostatnich miesiącach bramkę za bramką i jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców. Jego gole wydatnie pomogły Wojskowym w osiągnięciu tak spektakularnych rezultatów.

Obecny kontrakt napastnika obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Każda ze stron mówi jednym głosem, że nie ma możliwości, by 27-latek odszedł już zimą. Tyle, że Śląsk chciałby zapewnić sobie usługi swojej gwiazdy na znacznie dłużej. Dziennikarze portalu Sportowe Fakty WP dowiedzieli się, że obóz Exposito otrzymał już pierwszą propozycję przedłużenia umowy. Nie zapominajmy, że napastnik już w przeszłości odrzucał znacznie bardziej lukratywne oferty, płynące z Turcji czy Rakowa Częstochowa. I choć Wojskowi najprawdopodobniej szykują rekordowy kontrakt w historii klubu, nie ma szans, by otoczenie Hiszpana zaakceptowało pierwszą propozycję. Jednocześnie wspomniane źródło uspokaja fanów lidera Ekstraklasy, że osiągnięcie porozumienia wciąż jest możliwe i obie strony znajdują się na wstępnym etapie negocjacji.

Exposito rozegrał w tym sezonie 19 spotkań ligowych. Zanotował w nich 14 bramek i trzy asysty.

