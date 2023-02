PressFocus Na zdjęciu: Andre Ayew

Mimo braku transferów przeprowadzonych przed zamknięciem okienka, Everton nadal ma szansę na wzmocnienie składu przed walką o utrzymanie w Premier League. Zawodnikiem The Toffees może zostać Andre Ayew, obecnie pozostający bez pracy.

Andre Ayew może wrócić do Premier League

Ghańczyk znalazł się w kręgu zainteresowań Evertonu

W ciągu najbliższych 24 godzin powinniśmy poznać jego przeszłość

Everton szuka napastnika. Ayew dołączy do klubu?

Andre Ayew pod koniec stycznia rozstał się z Al Sadd. Kontrakt kapitan reprezentacji Ghany dobiegł końca. Chociaż bardzo blisko było przedłużenia umowy – jedynym warunkiem było rozegranie kolejnych pięciu spotkań w barwach katarskiej ekipy – Ayew zdecydował się na zmianę miejsca pracy. Zainteresowanie pozyskaniem 33-latka wyraża wiele ekip z Premier League, między innymi Everton.

Jedyny klub bez transferu. Ich ofertę odrzucono Chociaż Premier League wręcz zmiażdżyła konkurencję w zimowym okienku transferowym, nie wszystkie kluby z Anglii były aktywne. Nie wszystkie, a właściwie tylko jeden – Everton nie pozyskał żadnego gracza, a na dodatek w Deadline Day jego oferta za Ismailę Sarra została odrzucona. Everton jako jedyny klub z Premier League nie przeprowadził transferu The Toffes nie Czytaj dalej…

Jak donosi Daily Mail napastnik w ciągu 24 godzin ma pojawić się w Anglii i niewykluczone, że jeszcze dzisiaj lub jutro zwiąże się z jedną z drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej. Jednak nie ma gwarancji, że była gwiazda Swansea i West Hamu dołączy akurat do Evertonu, który o jej podpis musi z rywalizować z innymi ekipami z Premier League, które już wcześniej miały zgłosić się do wychowanka Marsylii. Daily Mail twierdzi, że szanse The Toffees w zestawieniu z pozostałymi zespołami wynoszą 50%.

W tym sezonie Andre Ayew rozegrał łącznie dziesięć spotkań dla Al Sadd, strzelił cztery gole i zanotował asytę. W każdym z tych pojedynków spędził na boisku 90 minut. Na Mistrzostwach Świata wystąpił we wszystkich starciach fazy grupowej, a w potyczce z Portugalią zdobył bramkę. Ghana zajęła 4. miejsce i nie awansowała do kolejnej rundy turnieju.