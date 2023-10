Szesnastoletni Estevao Willian w Brazylii uchodzi za wielki talent. Perełka Palmeiras w wywiadzie dla Mundo Deportivo wyznała, że marzy, by w przyszłości przywdziać koszulkę Barcelony.

IMAGO / Joaquin Corchero Na zdjęciu: Xavi Hernandez - trener Barcelony

FC Barcelona pomimo problemów wciąż przyciąga

Barca niedawno zakontraktowała Vitora Roque

Teraz oczko do Blaugrany puszcza Estevao

Estevao chce podążyć śladami Neymara

Estevao Willian to jedna z największych perełek akademii Palmeiras. Szesnastolatek jeszcze nie zadebiutował w pierwszym zespole Verdao, ale świetnie sobie radzi w drużynach juniorskich. Sytuację perspektywicznego zawodnika obserwują europejscy giganci, z PSG oraz Arsenalem na czele.

Znany pod pseudonimem “Messinho” piłkarz ma jednak jasne priorytety, jeśli chodzi o przyszłość. Jego celem jest przeprowadzka na Camp Nou. Gra dla Barcelony to największe marzenie młodzieżowego reprezentanta Brazylii. Jak widać Barca nadal przyciąga pomimo problemów w ostatnich latach.

– Największe marzenie do spełnienia? Zagrać w Barcelonie, która jest jednym z najlepszych klubów na świecie. Jak byłem dzieckiem, to podziwiałem występy Neymara, Leo Messiego i Luisa Suareza na Camp Nou i to jest moje marzenie – powiedział Estevao w rozmowie z dziennikiem “Mundo Deportivo”.