Eric Dier nie może liczyć na regularne występy w Tottenhamie Hotspur, stąd plotki o wyjeździe 29-latka z Londynu. Według Calciomercato środkowy obrońca jest przymierzany do Romy.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Eric Dier

Eric Dier zimą może rozstać się z Tottenhamem Hotspur

29-latek jest łączony z przenosinami do włoskiej Romy

Stopera bardzo dobrze zna trener Wilków – Jose Mourinho

Eric Dier zamieni Tottenham na Romę?

Według najnowszych informacji przekazanych przez “Calciomercato” AS Roma podczas styczniowego okienka transferowego będzie chciała wzmocnić linię obrony, ponieważ Roger Ibanez odszedł do Arabii Saudyjskiej, a Chris Smalling zmaga się z kontuzjami.

Do Rzymu może trafić Eric Dier, który nie jest podstawowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. 49-krotny reprezentant Anglii miał już okazję współpracować ze szkoleniowcem Giallorossich Jose Mourinho właśnie w Londynie, co na pewno zwiększa szanse na ewentualny transfer 29-latka do Włoch.

AS Roma fatalnie rozpoczęła sezon 2023/2024 – po pięciu rozegranych meczach ma na swoim koncie tylko pięć punktów i zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli.