fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez wygląda na to, że będzie ostatnim zimowy wzmocnieniem Chelsea. Reprezentant Argentyny od dłuższego czasu znajdował się na celowniku The Blues. The Athletic ujawniło natomiast, że zawodnik otrzymał już zgodę na przejście testów medycznych.

Coraz bliżej zmiany klubu jest Enzo Fernandez

The Athletic twierdzi, że Argentyńczyk otrzymał juz zgodę na testy medyczne

21-letni zawodnik ma kosztować grubo ponad 100 milionów euro

Chelsea może z przytupem zakończyć okno transferowe

Enzo Fernandez to jeden z tych zawodników, który ma za sobą świetne występy na mistrzostwach świata. Nie zaczął mundialu w Katarze w pierwszym składzie. Gdy już na niego postawił Lionel Scaloni, to już później wystawiał go w składzie do samego końca. Ostatecznie zawodnik mógł cieszyć się z wygrania mistrzostwa świata.

The Athletic podaje natomiast, że rośnie prawdopodobieństwo, że Enzo Fernandez trafi z Benfiki Lizbona do Chelsea. Portugalski klub już wyraził zgodę na to, aby piłkarz mógł przejść testy medyczne.

W kontrakcie Argentyńczyka z Benfiką zapisana jest klauzula odstępnego, wynosząca 120 milionów euro. Już wiadomo, że decydenci The Blues są gotowi uregulować tę kwotę, ale w sześciu ratach. Lizbończycy chcą natomiast spłaty całości w jednej transzy.

W tym sezonie piłkarz wystąpił w 29 spotkaniach, strzelając w nich cztery gole i notując sześć asyst. Enzo Fernandez trafił do ekipy z Estadio da Luz w lipcu minionego roku z River Plate za 14 milionów euro.

Czytaj więcej: Chelsea zatrzyma rozchwytywanego wychowanka do lata