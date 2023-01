Pressfocus Na zdjęciu: Danny Ings

Aston Villa spełnia życzenia, które ma jej trener Unai Emery. Hiszpan buduje kadrę po swojemu, na czym ucierpieć może cenny gracz.

Aston Villa może pożegnać reprezentanta Anglii

Aston Villa jest klubem, który nie szczędzi pieniędzy na nowych piłkarzy. Steven Gerrard, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy prowadził drużynę z Birmingham, dostawał większość piłkarzy, o których zabiegał. Anglik nie osiągał jednak zadowalających rezultatów i pożegnał się ze stanowiskiem.

Szkoleniowca łączonego z prowadzeniem reprezentacji Polski, zastąpił Unai Emery. Hiszpan zdołał poprowadzić zespół w ośmiu meczach. Trener Aston Villi osiągnął w nich średnią punktową 1,63. Na razie sprawdza się zatem w Birmingham. Podopieczni Emery’ego znajdują się tuż za pierwszą dziesiątką tabeli Premier League. Aston Villa darzy Hiszpana zaufaniem, co widać na rynku transferowym.

Do Birmingham tej zimy za kilkanaście milionów euro z Realu Betis trafił Alex Moreno. Skoro Aston Villa dokonuje transferu przychodzącego, można spodziewać się też odejść z klubu. Pewnej pozycji nie ma Philippe Coutinho, którego łączy się z powrotem do ojczyzny. W swoim kraju po ewentualnym transferze grałby też Danny Ings, trzykrotny reprezentant Synów Albionu. Anglik za kadencji hiszpańskiego trenera, rozegrał osiem spotkań, ale tylko w dwóch spędził na boisku minimum godzinę. O napastnika pytał Everton, który chciał wypożyczyć Ingsa. Na to nie zgodziła się Aston Villa. Do Birmingham trafiła oferta transferu definitywnego od Wolverhampton. Możliwe, że ta propozycja zostanie przyjęta, a Emery będzie budował zespół według swojej filozofii.

