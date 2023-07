IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: El Chadaille Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu wkrótce zawita na boiska Bundesligi

Francuski defensor zamieni PSG na RB Lipsk

Koszt jego transferu wynieść może nawet 20 milionów euro

Media: El Chadaille Bitshiabu lada dzień zasili szeregi RB Lipsk

Z informacji przekazanych przez portal “Sky Sports Germany” wynika, że El Chadaille Bitshiabu wkrótce zostanie zawodnikiem RB Lipsk. Utalentowany Francuz uzgodnił już z klubem warunki kontraktu i czeka teraz na testy medyczne. Koszt jego przeprowadzki z Paris Saint-Germain wynieść może “Byki” nawet 20 milionów euro.

El Chadaille Bitshiabu nie może narzekać na brak zainteresowania. Wcześniej był łączony z przeprowadzką do Borussii Dortmund oraz Eintrachtu Frankfurt, jednak lada chwila zasili szeregi ich ligowego rywala – RB Lipsk. Władze tego klubu bardzo długo przekonywały Francuza do transferu, ale w końcu im się to udało.

Młodzieżowy reprezentant Francji może pójść śladem swoich rodaków, którzy rozwinęli się w Bundeslidze, trafiając tam z Ligue 1. Mowa o takich piłkarzach jak Dan-Axel Zagadou czy Evan Ndicka. Szczególnie ten drugi wszedł na poziom klasy światowej i od przyszłego sezonu będzie występował w AS Romie.

