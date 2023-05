Eintracht Frankfurt oficjalnie potwierdził podpisanie kontraktu z Omarem Marmoushem. 24-letni napastnik przeniesie się do zespołu Orłów na zasadzie wolnego transferu, ponieważ 30 czerwca 2023 roku wygasa jego umowa z Wolfsburgiem.

IMAGO / Teresa Kroeger Na zdjęciu: Omar Marmoush

Omar Marmoush nie przedłuży wygasającego kontraktu z Wolfsburgiem

Następnym przystankiem w karierze Egipcjanina będzie Eintracht Frankfurt

24-letni napastnik związał się nowym pracodawcą do 30 czerwca 2027 roku

Omar Marmoush zamieni VfL Wolfsburg na Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt oficjalnie poinformował, że Omar Marmoush pierwszego lipca stanie się zawodnikiem Orłów. Środkowy napastnik przeprowadzi się do zwycięzcy Ligi Europy na zasadzie wolnego transferu (za darmo).

Umowa 24-latka z Wolfsburgiem wygasa bowiem już 30 czerwca 2023 roku. – Omar to zawodnik, dzięki któremu nasza ofensywa będzie jeszcze lepsza. Marmoush udowodnił już swoje walory w Bundeslidze, a jednocześnie wciąż ma duży potencjał do rozwoju. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy go pozyskać – powiedział dyrektor sportowy Eintrachtu Frankfurt, Markus Kroesche.

Omar Marmoush był piłkarzem Wilków od 2017 roku. W tym sezonie rozegrał 34 spotkania, strzelił 6 bramek i zaliczył 1 asystę. Przypomnijmy, że nowy klub Egipcjanina – Eintracht Frankfurt – wygrał Ligę Europy w kampanii 2021/2022.