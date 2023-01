Pressfocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Manchester United pracuje w ostatnich dniach nad przeprowadzeniem transferu Wouta Weghorsta. Holender jest bliski przenosin do ekipy Czerwonych Diabłów i zdążył pożegnać się już kibicami Besiktasu. Wywołało to wściekłość dyrektora sportowego tureckiego klubu.

Manchester United pracuje nad sprowadzeniem Wouta Weghorsta

Holender gra na wypożyczeniu w Besiktasie, jednak formalnie jest zawodnikiem Burnley

Snajper zdążył pożegnać się z kibicami, co rozwścieczyło dyrektora sportowego Besiktasu

Turecki klub może stanąć na przeszkodzie w przeprowadzeniu transferu

Besiktas nie jest skory pozbywać się za darmo Weghorsta

Pozyskanie napastnika to absolutny priorytet Manchesteru United na zimowe okienko transferowe. W kontekście Czerwonych Diabłów w ostatnich tygodniach wymieniało się wielu zawodników. Zdaniem mediów wybór padł na Wouta Weghorsta, który obecnie gra na wypożyczeniu w Besiktasie. Holender chciałby przenieść się do ekipy Erika ten Haga i zdążył już nawet pożegnać się z fanami tureckiego klubu.

Zachowanie napastnika nie spodobało się dyrektorowi sportowemu Besiktasu. W rozmowie z mediami stwierdził złośliwie, że snajper ma do końca sezonu ważny kontrakt w tureckim klubie.

– Nie rozumiem, dlaczego Weghorst pożegnał się z kibicami Beskitasu, dlaczego zdecydował się na taki krok. Jest obecnie naszym piłkarzem. Jego umowa z nami wygasa wraz z końcem sezonu. Jeśli Manchester United albo jakikolwiek inny zespół chcą Weghorsta, najpierw muszą porozumieć się z Burnley. W następnej kolejności Burnley kontaktuje się z nami i omawia warunki zerwania umowy – wytłumaczył rozdrażniony dyrektor sportowy Besiktasu – Ceyhun Kazanci.

Manchester United are exploring the possibility of signing Burnley forward Wout Weghorst on loan. 👀🔴 pic.twitter.com/HlVOdvF6fj — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 8, 2023

– Jeśli wyrazimy na to zgodę, umowa zostanie zerwana. W innym wypadku on zostanie z nami do końca sezonu. On nie może od tak sobie iść. Najpierw klub musi nam zadośćuczynić za zerwanie warunków umowy. Dam wam przykład. Burnley mówi nam: Zawarliśmy umowę z tym zespołem i Weghorst pójdzie tam grać. Damy wam połowę kwoty transferu. To byłyby zupełnie inne warunki. Wtedy usiedlibyśmy do rozmów – dodał.

Przeprowadzenie transferu Weghorsta na Old Trafford nie będzie łatwe. Manchester United musi dojść do porozumienia zarówno z Burnley, jak i Besiktasem.

