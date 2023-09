fot. Imago / Anca Tepei Na zdjęciu: Bogdan Tiru

Kolejny transfer w Warcie Poznań stał się faktem

Bogdan Tiru na zasadzie transferu definitywnego zasilił szeregi Zielonych

29-latek wzmocnił ekipę z Poznania w defensywie

Bogdan Tiru został zawodnikiem Warty Poznań

Warta Poznań w trakcie trwającej kampanii radzi sobie nieźle. W każdym razie trener Zielonych nie ukrywał, że liczył na wzmocnienie defensywy. Ostatecznie życzenie Dawida Szulczka zostało spełnione.

“Dwukrotny reprezentant Rumunii, środkowy obrońca Bogdan Tiru został piłkarzem Warty Poznań. 29-latek podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o 12 miesięcy i przeniósł się do Zielonych na zasadzie transferu definitywnego z CFR Cluj” – brzmi oficjalna wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Warty.

Zawodnik nie krył radości po przeprowadzce do ekipy z PKO Ekstraklasy. – Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem w Warcie Poznań. Jestem podekscytowany tym, że wracam do Polski i będę znów mógł występować w Ekstraklasie. Mam stąd dobre wspomnienia i gdy pojawiła się oferta z Warty, to długo się nie zastanawiałem. Z czasów gry w Jagiellonii zapamiętałem, że mecze przeciwko Warcie Poznań zawsze były trudne zacięte i dlatego spodobała mi się perspektywa dołączenia do zespołu – mówił Bogdan Tiru po ogłoszeniu transferu.

Rumuński piłkarz jest kolejnym letnim wzmocnieniem Zielonych. Wcześniej zespół zasilili: Dario Vizinger, Jakub Bartkowskmi, Filip Borowski, Kacper Przybyłko, czy Oksar Krzyżak.

