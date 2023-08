IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Luca Pellegrini (Juventus - Lazio)

Lazio w tym okienku wzmocni kadrę dwoma graczami ligowego rywala

Do ekipy Biancocelestich dołączą Nicolo Rovella i Luca Pellegrini

Juventus zarobi na tym duecie nieco ponad 20 mln euro

Juventus oddaje piłkarzy do Lazio

Juventus traci dwóch zawodników na rzecz Lazio. Biancocelesti porozumieli się ze Starą Damą co do formy transferu i opłaty, co oznacza, że Nicolo Rovella i Luca Pellegrini przeniosą się do stolicy Włoch. Na obu piłkarzach Bianconeri mają zarobić około 21 milionów euro, o czym informuje Gianluca Di Marzio.

Rovella zamieni Juventus na Lazio na zasadzie transferu definitywnego, natomiast Pellegrini zostanie wypożyczony na dwa lata z obowiązkiem wykupu. Romeo Agresti twierdzi, że jeszcze w lipcu klub z Turynu odrzucił oferty Biancocelestich i Borussii za Rovellę, ale niedawno zmienił zdanie i uznał, że Manuel Locatelli będzie ograniczał szanse na grę 21-latka, dlatego postanawia go sprzedać.

Zarówno Rovella, jak i Pellegrini poprzedni sezon spędzili na wy pożyczeniach. Pomocnik występował w koszulce Monzy, a lewy obrońca reprezentopwał barwy Eintrachtu Frankfurt i Lazio.