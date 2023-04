Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

Marcel Sabitzer chce latem pozostać na Old Trafford. Manchester United przystąpi do negocjacji z Bayernem Monachium, który oczekuje za swojego podopiecznego dużych pieniędzy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer dobrze czuje się na Old Trafford, gdzie chce zostać po zakończeniu wypożyczenia

Bayern Monachium jest skłonny sprzedać swojego zawodnika za określoną kwotę

Manchester United spróbuje wynegocjować korzystniejsze warunki transferu

Czerwone Diabły sprostają żądaniom Bayernu?

Zimą Marcel Sabitzer zasilił szeregi Manchesteru United. Była to reakcja na kontuzję Christiana Eriksena, który pełnił w zespole istotną rolę. Austriak był skłonny do zmiany otoczenia, gdyż nie otrzymywał w Bayernie wielu okazji do gry.

Na Wyspach Brytyjskich Sabitzer błyskawicznie się zaaklimatyzował. Od niemal samego początku pochlebnie wypowiadał się także o klubie z Old Trafford, gdzie mu się spodobało. Media przekonywały, że reprezentant Austrii jest zdecydowany na pozostanie w Manchesterze United na dłużej.

Władze oraz sztab szkoleniowy Czerwonych Diabłów są zadowolone z postawy 29-latka i planują spróbować pozyskać go na stałe. Bawarczycy również są nastawieni do rozstania ze zbędnym piłkarzem, zatem szanse na sfinalizowanie transakcji są spore.

Na przeszkodzie mogą natomiast stanąć żądania Bayernu, który chciałby dostać za Sabitzera nawet 25 milionów funtów. Manchester United uważa tę kwotę za zdecydowanie zawyżoną i pragną wynegocjować korzystniejsze warunki. Nie wiadomo natomiast, czy mistrzowie Niemiec będą skłonni do rozmów.

Zobacz również: Manchester United włącza się do walki o reprezentanta Hiszpanii