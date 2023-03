Nicola Zalewski może niebawem opuścić szeregi AS Romy. Reprezentant Polski nie zarabia wiele w obecnym zespole, co zamierzają wykorzystać kluby z Premier League oraz Bundesligi - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Nicola Zalewski znajduje się na radarach wielu klubów

Usługami Polaka interesują się Borussia Dortmund, Leicester City oraz Fulham

21-latek zarabia w AS Romie niewielkie pieniądze

Zalewski bohaterem transferu?

Na przestrzeni poprzedniego oraz obecnego sezonu Nicola Zalewski zapracował na pełne zaufanie ze strony Jose Mourinho, który nie boi się na niego stawiać. Po powrocie Leonadro Spinazzoli 21-latek został przesunięty na prawe wahadło, gdzie gra regularnie. Aktualnie uważa się go za jednego z najważniejszych zawodników rzymskiego klubu. Niedawno strzelił swoją debiutancką bramkę, pieczętując udane występy.

Od dłuższego czasu usługami Zalewskiego interesują się również kluby z innych lig. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że reprezentanta Polski na swoich radarach mają przedstawiciele Borussii Dortmund, Leicester City oraz Fulham.

AS Roma z pewnością nie chce rozstawać się z Zalewskim, lecz zainteresowane ekipy mają po swojej stronie argumenty finansowe. Na mocy kontraktu obowiązującego do 2027 roku Polak zarabia zaledwie 500 tysięcy euro rocznie, co dla zespołów z Premier League jest kwotą wręcz śmieszną.

Niewykluczone, że latem dojdzie do wielkiego transferu z udziałem Zalewskiego. AS Roma planuje przeprowadzić kadrową rewolucję, a sprzedaż 21-latka zapewniłaby poważny zastrzyk gotówki.

