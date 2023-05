PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović nie imponuje w tym sezonie formą

Bardzo możliwe, że napastnik odejdzie latem z Juventusu

Aston Villa jest bardzo zainteresowana transferem Serba

Serbski napastnik może trafić do Aston Villi

Od kilku tygodni Dusan Vlahović jest łączony z odejściem z Juventusu do topowych europejskich klubów. Teraz “The Telegraph” oraz “Sky Sports” donoszą, że poważnie zainteresowana transferem serbskiego napastnika jest Aston Villa. Klub z Villa Park okupuje obecnie ósmą lokatę w Premier League i wciąż liczy się w grze o europejskie puchary. 23-latek miałby pomóc drużynie prowadzonej przez Unaia Emery’ego w przyszłym sezonie w walce o najwyższe cele.

Dusana Vlahovicia obserwuje również Arsenal oraz Bayern Monachium. Przyszłość piłkarza leży tylko w jego rękach. Ostatnie miesiąca Serba w Turynie nie nalezą do udanych, a do tego jego relacja z Massimiliano Allegrim jest daleko od ideału. Media spekulują, że jeśli Juventus nie awansuje do Ligi Mistrzów, to 23-latek niemal na pewno zdecyduje się na przeprowadzkę.

Wychowanek Partizana Belgrad rozegrał w tym sezonie 37 spotkań w koszulce “Bianconerich”, zdobywając w tym czasie 12 bramek oraz notując cztery asysty. Vlahović w ostatnim starciu przeciwko Lecce przerwał serię jedenastu meczów bez gola w lidze. Na ten moment portal “Transfermarkt” wycenia serbskiego napastnika na 75 milionów euro.

