IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Duje Caleta-Car

Duje Caleta-Car wzmocni Olympique Lyon

Southampton zarobi na jego odejściu 5 milionów euro

Chorwat w niedalekiej przyszłości bronił barw Olympique’u Marsylia

Duje Caleta-Car zasili szeregi Olympique Lyon

Matteo Moretto, dziennikarz portalu “Relevo”, informuje, że szeregi Olympique’u Lyon zasili lada moment nowy zawodnik. Chodzi o Duje Calete-Cara, który przez ostatni rok reprezentował barwy Southampton. Angielski klub zarobi na jego odejściu do francuskiego klubu zaledwie 5 milionów euro.

Duje Caleta-Car raczej nie będzie miło wspominał swojego debiutanckiego sezonu na boiskach Premier League. Chorwat rozegrał zaledwie 19 spotkań w koszulce Southampton i nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał na boiskach Ligue 1. Bardzo słaby rok 26-latek zakończył spadkiem z elity wraz z klubem.

Transfer 23-krotnego reprezentanta Chorwacji do Olympique’u Lyon zapewne wywoła niemałą burzę we Francji. Duje Caleta-Car bowiem przed odejściem do Southampton przez cztery lata występował w Olympique’u Marsylia. Dla klubu ze Stade Velodrome rozegrał aż 130 spotkań.

Sprawdź także: Xabi Alonso zabrał głos ws. przejęcia giganta. “Wszystko w swoim czasie”