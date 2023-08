Ousmane Dembele decyzją o przeprowadzce do Paryża zaskoczył zdecydowaną większość środowiska związanego z Barceloną. Dlaczego Francuz wybrał PSG? Mundo Deportivo zna powód, który napastnik ujawnił Xaviemu.

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele w tym okienku zamieni Barcelonę na PSG

Decyzja 26-latka zszokowała całe otoczenie Blaugrany

Dlaczego Francuz wybrał Paryż? Swoje powody miał zdradzić Xaviemu

Dembele wybrał “projekt sportowy”

Przenosiny Ousmane’a Dembele z Barcelony do PSG spadły na klub z Katalonii niczym grom z jasnego nieba. Zawodnik, który jeszcze nie tak dawno zapewniał, że jego marzeniem jest wygrać Ligę Mistrzów w koszulce Blaugrany, postanowił skorzystać z lukratywnej oferty Paryżan i tuż przed startem sezonu zmienić miejsce pracy.

Wyjątkowo rozczarowany zachowaniem swojego podopiecznego jest Xavi. – Powiedział nam, że chce odejść. Ma na stole ofertę z PSG i nie możemy nic zrobić, bo nie możemy rywalizować z tą propozycją – tak ten transfer skomentował szkoleniowiec FCB.

Co Dembele powiedział trenerowi? Według Mundo Deportivo reprezentant Francji przekonywał Xaviego, że to nie potencjalne zarobki, a “projekt sportowy” PSG zadecydowały o chęci dołączenia do ekipy ze stolicy Francji. Jedno jest pewne – na Parc des Princes na konto 26-latka wpłynie nieco więcej niż na Camp Nou.