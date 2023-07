Gianluca Di Marzio porozmawiał z serwisem wettfreunde.net. Znany włoski dziennikarz poruszył m.in. temat transferów do Arabii Saudyjskiej.

Di Marzio ostrzega przed transferami do Arabii Saudyjskiej. “Nie możesz z nimi żartować”

Cristiano Ronaldo zimą zapoczątkował wielkie transfery do Arabii Saudyjskiej. Tego lata do tamtejszej ligi trafiło już kilku znanych w Europie piłkarzy. W tym gronie znaleźli się m.in. Karim Benzema, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly i Ruben Neves.

Często zawodników kuszą wielkie pieniądze oferowane przez saudyjskie kluby. Wszystko wydaje się wymarzonym scenariuszem dla doświadczonych piłkarzy, którzy mogą zarobić wielkie pieniądze na koniec kariery. Jednak do Arabii trafiają również coraz młodsze gwiazdy jak np. Sergej Milinković-Savić. Przed takimi ruchami ostrzega Gianluca Di Marzio.

– Nie sądzę, aby sytuacja była porównywalna z tym, co wydarzyło się w Chinach. Zawodnikom trudno będzie opuścić Arabię ​​​​Saudyjską. Na przykład, jeśli Milinkovic-Savic pomyśli: „Och, pojadę do Arabii Saudyjskiej na rok i wrócę” – to będzie trudne, bo oni ci płacą, płacą klubowi i nie możesz z nimi żartować – stwierdza dziennikarz w rozmowie z wettfreunde.net.

– Teraz dużo płacą, ale chcą, żebyś tam został i nie akceptują przyjścia zawodnika na rok, a potem gry w innych klubach na pozostałe lata kontraktu. […] Więc jeśli gracz zdecyduje się tam pojechać, powinien zwrócić na to uwagę, ponieważ decyzja została podjęta i chcą, abyś został tam przez cały okres kontraktu – uzupełnia Di Marzio.