Juventus ma niewielkie szanse na zatrzymanie Angela Di Marii. Argentyńczyk już planuje swoją przyszłość i rozmawia z Galatasaray. Sezon w Turcji ma być dla niego ostatnim w europejskiej piłce – informuje “Fanatik”.

Kontrakt Angela Di Marii z Juventusem wygasa już latem

Argentyńczyk prowadzi rozmowy z potencjalnym nowym pracodawcą

Galatasaray liczy na angaż kolejnej gwiazdy

Di Maria powoli żegna się z Europą

Angel Di Maria poważnie rozmyśla nad swoją przyszłością. Jeszcze do niedawna rozważał powrót do rodzimej Argentyny, lecz finalnie zamierza spędzić jeszcze jeden sezon w Europie. Później ma nastąpić przeprowadzka do Ameryki Południowej.

Niewielkie szanse na zatrzymanie skrzydłowego ma Juventus. Wraz z końcem sezonu wygasa obowiązująca umowa, a Di Maria nie jest szczególnie zainteresowany kontynuowaniem współpracy. Dla “Starej Damy” również ma to swoje plusy, bowiem obecność Argentyńczyka w zespole generuje spore wydatki, a on sam nie jest już na murawie aż tak istotny.

35-latek prowadzi rozmowy w sprawie zmiany otoczenia. Szanse na pozyskanie uznanego nazwiska zwietrzył Galatasaray, który dopiero co zakontraktował Nicolo Zaniolo. Sam zawodnik jest pozytywnie nastawiony na przeprowadzkę do Turcji, dlatego tamtejszy gigant przystąpił do negocjacji.

W trakcie niedawnych mistrzostw świata w Katarze Di Maria udowodnił, że w dalszym ciągu stać go na grę na wysokim poziomie. W obecnym sezonie rozegrał osiemnaście spotkań w barwach Juventusu i uzbierał w tym czasie trzy bramki oraz sześć asyst.

