Gwiazda Barcelony wydoroślała? Skrzydłowy nigdzie się nie rusza

FC Barcelona zamierza niebawem usiąść do rozmów z agentem Ousmane’a Dembele w sprawie nowej umowy. W kontraście do tego, co działo się w przeszłości, ani Francuz, ani jego reprezentant nie zamierzają stwarzać Blaugranie większych problemów w sprawie przedłużenia współpracy.

FC Barcelona przed rokiem podpisała z Ousmane’em Dembele nowy kontrakt, choć przedłużające się negocjacje nie wróżyły pozytywnego zakończenia sprawy

Obecna umowa Francuza obowiązuje jedynie do końca czerwca 2024 roku, a klauzula odstępnego w niej zawarta wynosi zaledwie 50 milionów euro

26-latek podjął już jednak decyzję i zamierza pozostać w stolicy Katalonii. Niebawem obie strony mają zasiąść do rozmów na temat kolejnego przedłużenia współpracy

Dembele nie widzi przyszłości poza Barceloną, niebawem rozpoczną się rozmowy

Gdy latem 2022 roku Ousmane Dembele przedłużał kontrakt z FC Barceloną, fani odetchnęli z ulgą. Negocjacje wielokrotnie zdawały się zmierzać donikąd, ale ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Kibice wiedzieli jednak, że widmo rozmów z agentem piłkarza, Moussą Sissoko, niebawem wrócą. Nowa umowa przedłużała bowiem współpracę zaledwie o dwa lata i zostawiała piłkarzowi furtkę w postaci niskiej klauzuli odstępnego. Gdyby obecnie jakiś klub chciał sprowadzić skrzydłowego, musiałby zapłacić zaledwie 50 milionów euro.

Wszystko wskazuje jednak na to, że mistrzowie Hiszpanii nie będą mieli w przyszłości podobnych problemów. Reprezentant Francji czuje się świetnie w stolicy Katalonii i pod wodzą Xaviego. Podjął decyzję, że nie zamierza nigdzie odchodzić, co przekazał już swojemu reprezentantowi. Obaj panowie czekają tylko, aż Blaugrana wyznaczy termin do rozmów na temat przedłużenia obecnego kontraktu. Mundo Deportivo przekonuje, że zawodnik zgodzi się na czteroletnią umowę, adekwatną do sytuacji finansowej drużyny.

Dembele w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i dziewięć asyst.

