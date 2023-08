fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Kieran Tierney

Kieran Tierney jest niezadowolony ze swojej roli w Arsenalu

Rozważa on odejście z klubu już tego lata

Prace nad transferem może rozpocząć Real Sociedad

Hiszpanie rzucą koło ratunkowe?

Choć Arsenal w zeszłym sezonie zajął drugie miejsce w Premier League i długo walczył o mistrzostwo Anglii, dla Kierana Tierneya nie był to udany okres. Po wyleczeniu kontuzji Mikel Arteta posadził go na ławce rezerwowych. Nie miał większych szans z wygraniem rywalizacji z Ołeksandrem Zinczenką, który w taktyce Hiszpana był jedną z najistotniejszych postaci.

Aktualnie Ukrainiec jest niezdolny do gry, co jednak nie poprawiło sytuacji reprezentanta Szkocji. W meczu o Tarczę Wspólnoty na lewej obronie zagrał Jurrien Timber, czyli nominalny stoper.

Tierney zamierza opuścić Emirates Stadium już tego lata. Wcześniej łączono go z Newcastle United czy Aston Villą. Teraz w grę wchodzi przeprowadzka do Hiszpanii. Możliwość transferu sonduje bowiem Real Sociedad, który skontaktował się już z Arsenalem w celu poznania wyceny 26-latka. Dla samego zawodnika byłby to bardzo korzystny ruch. Kanonierzy również nie zamierzają trzymać na siłę defensora, na którym mogą zarobić niezłe pieniądze.

