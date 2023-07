FC Barcelona dąży do rozstania z kilkoma zawodnikami, wobec których nie ma konkretnych planów. W tej grupie jest Clement Lenglet, który nie trenuje z zespołem, gdyż dopina temat transferu do Tottenhamu.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Clement Lenglet

FC Barcelona planuje rozstać się z kilkoma zawodnikami

W tej grupie jest Clement Lenglet, który nie znajduje się w planach Xaviego Hernandeza

Francuz dopina temat powrotu do Tottenhamu, gdzie grał na wypożyczeniu

Francuz wróci do Premier League?

Clement Lenglet w sezonie 2022/2023 przebywał na wypożyczeniu w Tottenhamie. Pomimo regularnej gry w wyjściowej jedenastce, Koguty pierwotnie nie zdecydowały się na transfer definitywny i odesłały Francuza do Katalonii. W FC Barcelonie nie ma jednak dla niego miejsca. Xavi Hernandez woli stawiać na innych defensorów, co wiąże się z koniecznością sprzedaży. Sytuacja finansowa Dumy Katalonii nie pozwala na pozostanie zawodników, którzy nie gwarantują wymaganego poziomu.

“Mundo Deportivo” informuje, że Lenglet nie trenuje z zespołem, gdyż dopina temat powrotu do Premier League. Znów miałby trafić do Tottenhamu, lecz tym razem w ramach transferu definitywnego. Jeśli finalnie nie dojdzie do transakcji, ma on udać się z FC Barceloną na obóz przedsezonowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie sztab szkoleniowy podejmie decyzję w sprawie jego przyszłości.

28-latek swego czasu uchodził za ważne ogniwo FC Barcelony, dla której rozegrał w sumie 160 spotkań.

