Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Real Madryt zastanawia się nad obsadą linii ataku. Mistrz Hiszpanii analizuje różne opcje, w tym kupno światowej klasy napastnika.

Real Madryt może dokonać transferu napastnika

Klub ma dwa warianty czasowe dokonania transferu

Z przenosinami do stolicy Hiszpanii łączeni są czołowi snajperzy na świecie

Real zainteresowany zawodnikiem Juventusu

Real Madryt może pochwalić się najskuteczniejszą ofensywą w La Lidze. Królewscy w kampanii 2022/2023 zdobyli 46 bramek, czyli o jedną więcej, niż Barcelona. Na ten dorobek pracują głównie: Karim Benzema, Vinicius Junior, a także Federico Valverde. Swoje dokładają także Rodrygo i Marco Asensio. Całościowo ofensywa mistrza Hiszpanii pozostawia jednak trochę do życzenia.

Carlo Ancelotti nie ma nominalnego zmiennika dla Karima Benzemy, któremu w tym sezonie nie raz zdarzyło się opuścić spotkanie przez kontuzję. Ponadto kontrakt Francuza wygasa już za kilka miesięcy, a zdobywcę Złotej Piłki próbują skupić szejkowie z Arabii Saudyjskiej. Teoretycznie zmiennikiem Benzemy jest Mariano, ale w klubie nikt nie liczy na gracza z Dominikany, który zostanie pożegnany za kilka miesięcy.

W Madrycie trwa dyskusja nad obsadą linii ataku. Pierwszy pomysł do zatrzymanie obecnej kadry do lata 2024 roku (wówczas do zespołu dołączy Endrick) i angaż światowej gwiazdy jak Erling Haaland (uruchomi się klauzula odejścia z Manchesteru City) lub Kylian Mbappe (koniec kontraktu z PSG). Druga możliwość to ruszenie na rynek transferowy już w najbliższe lato i sprowadzenie napastnika, którym mógłby być na przykład Dusan Vlahovic. Real przygląda mu się, a klub ma dobre relacje z Juventusem. Z kolei Serb może szukać opcji opuszczenia Turynu w przypadku braku europejskich pucharów.

