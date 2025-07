Dawid Kownacki znalazł nowy klub. Jest potwierdzenie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Hertha Berlin wypożyczyła Dawida Kownackiego

Dawid Kownacki po raz kolejny zmienia klub. Napastnik, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Fortunie Düsseldorf, nie miał większych szans na regularne występy w Werderze Brema i ponownie opuszcza zespół z 1. Bundesligi. Tym razem przenosi się do Herthy Berlin. Dwukrotni mistrzowie Niemiec oficjalnie ogłosili jego pozyskanie w poniedziałek.

Polak dołącza do stołecznej drużyny na zasadzie rocznego wypożyczenia. Co ważne, umowa zawiera obowiązek wykupu w przypadku, gdy Hertha awansuje do 1. Bundesligi. Berlińczycy zakończyli poprzedni sezon na 11. miejscu w 2. Bundeslidze i liczą na włączenie się do walki o promocję.

Kownacki ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Fortuny. W 29 meczach ligowych strzelił 13 goli i zaliczył 5 asyst, pokazując, że doskonale odnajduje się na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Nic dziwnego, że Hertha zdecydowała się na jego transfer.

– Dawid ma wiele cech, których szukaliśmy. To zawodnik, który potrafi skutecznie wykańczać akcje, świetnie gra głową i daje drużynie pewność w grze kombinacyjnej – powiedział dyrektor sportowy Herthy, Benjamin Weber.

Der Hauptstadtklub holt Dawid #Kownacki per Leihe mit Kaufpflicht. Das gab der Zweitligist am Montagabend bekannt.#SkyTransfer #HerthaBSC pic.twitter.com/FzZwcMG4ao — Sky Sport (@SkySportDE) July 21, 2025

W ostatnich tygodniach Kownacki był również łączony z transferem do Widzewa Łódź, jednak temat szybko przycichł. Teraz 28-letni napastnik ma pomóc Hercie wrócić do niemieckiej elity.