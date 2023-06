IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Davide Frattesi

Davide Frattesi nie może narzekać na brak zainteresowania

Topowe włoskie kluby są gotowe latem sprowadzić Włocha

Natomiast Włoch zdradził już, że wybrał nowy klub

“Jestem pewien, że mój agent znajdzie sposób, aby mnie uszczęśliwić”

Davide Frattesi nie może narzekać na brak zainteresowania. Włoski pomocnik w ostatnich tygodniach był łączony z transferem do Juventusu, Interu, a także Milanu. Chętnych ewidentnie nie brakuje. Natomiast 23-latek z Sassuolo w rozmowie z dziennikarzami “La Gazzetty dello Sport” zdradził, że wybrał już nowy klub. Ale więcej szczegółów nie mógł już zdradzić.

– Nie mogę tym razem być tak szczery jak w innych wywiadach. Podawanie nazwy zespołu byłoby niewłaściwe. Negocjacje mogą nagle upaść. Postaram się być mimo wszystko bardzo szczery. Tak, wybrałem nową drużynę. Jestem pewien, że mój agent znajdzie sposób, aby mnie uszczęśliwić, w przeciwnym razie… wyrzucę go na śmietnik – zdradził Davide Frattesi.

– Chcę być wykorzystywany na boisku zgodnie z moimi cechami. Myślę, że to normalne. Grałem kiedyś w formacji 4-2-3-1, w pierwszym roku z Dionisim przyniosło to dobre wyniki, ale faktem jest, że w trójce mogę dać więcej. Mogę tylko powiedzieć to, o czym zapewniłem Giovanniego Carnevaliego, naszego prezesa. Jeśli pojawią się oferty nie do odrzucenia, wysłuchamy ich – mówił włoski pomocnik.

