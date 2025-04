David de Gea zachwyca w Serie A. Wyjaśniła się przyszłość bramkarza

David de Gea najprawdopodobniej zostanie we Fiorentinie na kolejny sezon. Włoski klub planuje skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu i tym samym związać się z hiszpańskim golkiperem do 30 czerwca 2026 roku - dowiedział się Fabrizio Romano.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: David de Gea

Fiorentina planuje przedłużyć umowę z Davidem de Geą

ACF Fiorentina rozgrywa niezły sezon – ma na swoim koncie 52 punkty i zajmuje 8. miejsce w tabeli Serie A, przy czym traci zaledwie 4 oczka do lokaty premiującej awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ponadto drużyna Violi dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie w dwumeczu zmierzy się ze słoweńskim zespołem, NK Celje. W ostatnich sukcesach włoskiej ekipy spory udział ma David de Gea, który jest podstawowym bramkarzem drużyny prowadzonej przez Raffaele Palladino.

W aktualnej kampanii hiszpański golkiper rozegrał 31 spotkań, w których wpuścił 34 bramki oraz zachował 10 czystych kont. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, ACF Fiorentina jest bardzo zadowolona z postawy 34-letniego Hiszpana, z którym planuje kontynuować współpracę. Klub z Serie A najprawdopodobniej aktywuje przysługującą mu klauzulę przedłużenia kontraktu i tym samym zatrzyma doświadczonego zawodnika na kolejny sezon, czyli do 30 czerwca 2026 roku.

Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? [WIDEO]

Przypomnijmy, że dotychczasowe porozumienie między stronami obowiązuje tylko do końca trwającej kampanii. 45-krotny reprezentant La Furia Roja dołączył do zespołu Violi w sierpniu 2024 roku. Wówczas był dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu po tym, jak rok wcześniej rozstał się z Manchesterem United, gdzie spędził aż dwanaście lat. David de Gea swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w szkółce Atletico Madryt.