Everton poinformował o zakontraktowaniu Arnauta Danjumy na przyszły sezon. Holender był blisko dołączenia do The Toffees już ubiegłej zimy, ale wówczas wybrał ofertę z Tottenhamu.

IMAGO / Phil Hutchinson Na zdjęciu: Arnaut Danjuma

Villarreal wypożyczył Arnauta Danjumę do Evertonu na przyszły sezon

Umowa nie zawiera opcji wykupu

Holender miał dołączyć do The Toffees już ubiegłej zimy. Trafił jednak ostatecznie do Tottenhamu

Danjuma wreszcie w Evertonie. “Drugi raz okazał się dla mnie szczęśliwy”

Everton wreszcie ma się, czym pochwalić kibicom. Po zakontraktowaniu Ashleya Younga The Toffees poinformowali w niedzielę, że udało im się wypożyczyć Arnauta Danjumę.

Holender był bliski trafienia na Goodison Park już ubiegłej zimy. Wówczas wybrał jednak ofertę z Tottenhamu, gdzie nie zdołał przebić się do wyjściowego składu. Po powrocie do Villarrealu obie strony uznały, że piłkarz najlepiej czuje się w Anglii. Choć zabiegał o niego, między innymi, AC Milan, zdecydował się przyjąć drugą ofertę z Evertonu i to tam spędzi najbliższy sezon. W umowie nie ma zawartej opcji wykupu.

✍️ | Arnaut Danjuma has joined on a season-long loan from Villarreal.#EFC 🔵 @Danjuma — Everton (@Everton) July 23, 2023

– Interesowały się mną inne kluby, ale ciągnęło mnie do Evertonu z powodu fanów, menedżera i historii. Drugi raz okazał się dla mnie szczęśliwy. Wiem, że nie trafiłem do klubu zimą. Wówczas panowała spora niepewność wokół sytuacji menedżera, ale to tylko sprawia, że obecny transfer jest jeszcze piękniejszy. Jestem bardzo wdzięczny klubowi i nie mogę doczekać się gry przed naszymi kibicami – powiedział 26-latek.

Danjuma w rundzie wiosennej rozegrał 12 spotkań dla Tottenhamu. Strzelił w nich dwie bramki.

