Czwarty letni transfer Lecha Poznań. Pięciokrotny mistrz kraju trafia do Kolejorza

Lech Poznań ogłosił finalizację czwartego letniego transferu. W ramach transakcji bezgotówkowej do zespołu dołączył Dino Hotić, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

fot. Imago/Belga Na zdjęciu: Dino Hotić

Nowym piłkarzem Lecha Poznań został Dino Hotić

Bośniak podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku

To czwarty letni transfer Kolejorza

Kolejorz poważnie wzmacnia ofensywę

Lech Poznań sfinalizował w środę czwarty letni transfer. Do drużyny dołączył Dino Hotić. Wcześniej udało się pozyskać Eliasa Anderssona, Mihę Blazicia i Aliego Gholizadeha.

27-letni Bośniak wzmacnia Kolejorza w ramach transferu bezgotówkowego, gdyż wraz z końcem czerwca rozstał się z Cercle Brugge. Z trzecią drużyną poprzedniego sezonu Ekstraklasy podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

– Przychodzi do nas kolejny zawodnik przygotowany do podjęcia rywalizacji z naszymi skrzydłowymi. Jest to piłkarz, który ma doskonale ułożoną lewą nogę, świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, dobrze gra na małej przestrzeni. Dino piłkarzem idealnie pasującym do naszego sposobu grania – mówi dyrektor sportowy Tomasz Rząsa.

W minionym sezonie Hotić zgromadził w belgijskiej lidze 5 trafień oraz asystę w 34 występach. W swoim dorobku ma pięć mistrzostw Słowenii zdobytych w barwach Mariboru.

