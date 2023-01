Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Old Trafford

Manchester United sprowadził na razie zimą jednego piłkarza. Dyrektor tego klubu zabrał głos na temat potencjalnych styczniowych transferów.

Manchester United szuka napastnika

Czerwone Diabły nie rpzeznaczą jednak na niego sporej ilości gotówki

Klub koncentruje się przede wszystkim na letnim oknie transferowym

Dyrektor Man United komentuje styczniowe okno transferowe

W kalendarzu jest już drugi tydzień stycznia, a zatem otwarte jest okno transferowe. To okres, podczas którego kibice wyczekują na to jakie ruchy wykonają ich ulubione kluby. Manchester United dokonał dotychczas jednej transakcji. Nie jest ona jednak zbyt istotna, ponieważ szeregi klubu zasilił Jack Butland, który zastąpi Martina Dubravkę w roli rezerwowego bramkarza. Na Old Trafford dużo bardziej potrzebują nowego napastnika.

Ze wzmocnieniem Manchesteru United łączony jest Wout Weghorst. Czerwone Diabły analizują tę kandydaturę, ponieważ to opcja budżetowa. Holender byłby tylko wypożyczony. Zimą trudno jest pozyskać przydatnych piłkarzy, co podkreślił dyrektor ds. piłkarskich w Manchesterze United.

– Styczeń to trudny czas, aby znaleźć graczy, których zespoły są skłonne zwolnić. Nie jest tajemnicą, że szukamy nowego środkowego napastnika. Zobaczymy, co jest możliwe w styczniu, ale chcemy sprowadzić tylko graczy, którzy są wystarczająco dobrzy i którzy wzmocnią skład. Nie zamierzamy podpisywać kontraktów dla samych transferów – przekonuje John Murtough.

– Musisz również pamiętać, że zeszłego lata zainwestowaliśmy w skład ponad 200 milionów funtów i jako klub musimy zachować dyscyplinę finansową i przestrzegać zasad FFP. Jak zawsze, główny nacisk pozostaje na letnie okno, a my już jesteśmy na zaawansowanym etapie planowania przyszłego lata – podkreślił John Murtough. Dał on kibicom Manchesteru United do zrozumienia, że czas na duże transfery nadejdzie latem.

