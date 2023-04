PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Przyszłość Lukaku stanęła pod dużym znakiem zapytania

Po sezonie prawdopodobnie dojdzie do zmian trenerów w Interze i Chelsea

To nowi szkoleniowcy będą decydujący dla jego przyszłości

Nowi trenerzy zdecydują o przyszłości Lukaku?

Lukaku przebywa obecnie na wypożyczeniu w Interze, a jego kontrakt z Chelsea obowiązuje do czerwca 2026 roku i według prezesa Interu, Beppe Marotty, powróci do Londynu pod koniec tego sezonu, zanim nerazzurri podejmą dalsze decyzje.

Po słabych wynikach Graham Potter został zwolniony z Chelsea, a The Blues postanowili w jego miejsce zatrudnić Francka Lamparda, który został tymczasowym menedżerem i poprowadzi klub do końca sezonu. To sprawia, że wszystkie plany transferowe drużyny z zachodniego Londynu zostaną wstrzymane do tego czasu. Podobna sytuacja dotyczy Interu, który być może będzie musiał zmienić strategię, jeśli Inzaghi zostanie zwolniony ze swoich obowiązków pod koniec tego sezonu.

La Gazzetta dello Sport uważa, że przyszłość Lukaku zależy w dużej mierze od tego, kto przejmie Chelsea i kto będzie prowadził Inter na początku przyszłego sezonu. Według mediolańskich dziennikarzy trudno obecnie przewidzieć, czy któryś z potencjalnych nowych trenerów The Blues oraz nerazzurrich będzie zainteresowany współpracą z belgijskim napastnikiem. Ich zdaniem może okazać się, że Lukaku w kolejnym sezonie nie będzie grał ani w Londynie, ani w Mediolanie.

