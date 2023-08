Michael Olise ostatecznie nie trafi do Chelsea, ale The Blues już mają inne alternatywy, bowiem chcieliby pozyskać Rayana Cherkiego oraz Bradleya Barcolę - twierdzi Football London.

IMAGO / Marcio Machado Na zdjęciu: Rayan Cherki

Rayan Cherki i Bradley Barcola to bardzo utalentowani piłkarze z Francji

Dwudziestoletnich zawodników na swój celownik wzięła angielska Chelsea

The Blues nie mają zamiaru zatrzymywać się na rynku transferowym

Rayan Cherki oraz Bradley Barcola na celowniku Chelsea

Michael Olise, który był poważnie przymierzany do Chelsea, ostatecznie przedłużył umowę z Crystal Palace do 30 czerwca 2027 roku. Włodarze The Blues jednak nie załamują rąk i już znaleźli bardzo ciekawe alternatywy dla urodzonego w Londynie młodzieżowego reprezentanta Francji.

Klub ze Stamford Bridge podobno chciałby zakontraktować duet zawodników Olympique’u Lyon – Rayana Cherkiego (ofensywny pomocnik) oraz Bradleya Barcolę (prawoskrzydłowy) – podaje “Football London”. Obaj piłkarze mają po dwadzieścia lat i uchodzą za przyszłość francuskiego futbolu.

Chelsea ma nadzieję, że uda jej się ubić targu z władzami Les Gones za kwotę oscylującą w granicach 60 milionów funtów. Należy zaznaczyć, że o Bradleya Barcolę zabiega również Paris Saint-Germain.